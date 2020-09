Mannheim.Aufgrund von Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Technik des Fahrlachtunnels von es von Dienstag, 1. September, bis Freitag, 4. September, rund um den Tunnel zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie die Stadt mitteilt, wird in diesem Zeitraum täglich von 9 bis 15 Uhr jeweils die rechte Fahrspur in beiden Röhren gesperrt sein.