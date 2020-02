Rhein-Neckar Löwen holen Gislason

Mannheim..Die Rhein-Neckar Löwen verstärken sich nach Informationen des "Mannheimer Morgen" ab sofort mit dem isländischen Handball-Nationalspieler Ymir Örn Gislason. Der 22-Jährige soll bereits am Donnerstagabend als Neuzugang vorgestellt werden. Der Kreisläufer wechselt vom isländischen Erstligisten Valur Reykjavík zum nordbadischen Bundesligisten und gilt als Abwehrspezialist. Beim zweifachen deutschen Meister ist er neben Alexander Petersson der zweite isländische Spieler im Kader. Für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes war Gislason im Januar in allen sieben EM-Spielen im Einsatz, er stand vier Stunden und 27 Minuten auf dem Feld. Auf mehr Spielzeit kam beim Olympiazweiten von 2008 nur Löwe Petersson (fünf Stunden und sieben Minuten).

Beim Turnier in Österreich, Schweden und Norwegen spielte sich Gislson mit seinem aggressiven und beweglichen Defensivverhalten in den Vordergrund, weshalb mehrere Vereine auf ihn aufmerksam wurden. Sein Vertrag bei Valur endet im Sommer, spätestens dann hätte der 22-Jährige den Club verlassen. Nun wechselt er schon früher und die Löwen haben eine weitere Alternative für die Abwehr zur Verfügung, was angesichts des erneuten verletzungsbedingten Ausfalls von Jesper Nielsen die Möglichkeiten von Trainer Kristján Andrésson erweitert. (mast)