Rhein-Neckar Löwen spielen im BGV-Cup-Halbfinale

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen müssen am Freitag (17.30 Uhr) im Halbfinale des Handball-Vorbereitungsturniers um den BGV-Cup auf gleich vier Spieler verzichten. Im Duell mit dem Bundesliga-Rivalen Frisch Auf Göppingen fehlen auf jeden Fall Jesper Nielsen (Reha nach Knie-OP), Mait Matrail (Muskelfaserriss), Mikael Appelgren (Schulter-Probleme) und Alexander Petersson (Beschwerden an der Achillessehne). Laut Trainer Martin Schwalb kommt außerdem Andy Schmid nur für einen Kurzeinsatz in der Ludwigsburger MHP-Arena infrage. Der Weltklasse-Spielmacher pausierte zuletzt ebenfalls wegen muskulärer Probleme.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020