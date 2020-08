Mannheim.175 Tage ihrem letzten Spiel bestreiten die Rhein-Neckar Löwen am heutigen Sonntag wieder ein Spiel - auch wenn es nur ein Test ist: Beim BGV-Cup, einem Vorbereitungsturnier der baden-württembergischen Erst- und Zweitligisten - trifft das Team auf den TVB Stuttgart. Los geht es um 17.30 Uhr in der Scharrena in Stuttgart.