"Rhein-Neckar-Zeitung" feiert 75. Jahrestag

Heidelberg.Vor 75 Jahren wurde in Heidelberg die erste Zeitung im Südwesten nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Die "Rhein-Neckar-Zeitung" feiert ihr Jubiläum an diesem Samstag mit einer 40-seitigen Verlagsbeilage, wie der Chefredakteur Klaus Welzel am Freitag ankündigte. Ein ursprünglich geplantes Leserfest müsse coronabedingt ausfallen.

Zu den Gründungsherausgebern gehörten der spätere Bundespräsident Theodor Heuss sowie der SPD-Politiker Hermann Knorr, dessen Familie heute mit der Verlegerin Inge Höltzcke in der dritten Generation die Zeitung führt. Anfangs erschien das Blatt nur zweimal die Woche mit einem Umfang von vier Seiten. Die Startauflage am 5. September 1945 betrug 200 000 Exemplare.