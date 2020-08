Rheinland-Pfalz kündigt höhere Bußgelder für Corona-Verstöße an

Mainz.Wegen steigender Corona-Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz werden die geplanten Lockerungen bei den Schutzauflagen um mindestens zwei Wochen auf Mitte September verschoben. Darauf haben sich am Donnerstag die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände bei ihrem ersten Treffen nach der Sommerpause geeinigt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, es sei nicht die Zeit für Lockerungen, denn zwei Tage hintereinander habe es mehr als 100 neue Corona-Infektionen gegeben. Zugleich kündigte sie höhere Bußgelder für Verstöße gegen die Maskenpflicht an. Auch soll Geld für bis zu 250 zusätzliche Schulbusse bereitstehen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf warf der Landesregierung vor, "die Landkreise zu Lasten der Schülerinnen und Schüler zu knebeln".

Die Gesundheitsämter registrierten bis Donnerstag (Stand 10.28 Uhr) insgesamt 8475 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2, 106 mehr als am Mittwoch. Dies ist die höchste Zunahme seit vier Monaten. Aktuell sind 916 Menschen im Bundesland infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 242. Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Infektion mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 7317 oder 86,3 Prozent der bestätigten Infizierten. Dieser Anteil ist in den vergangenen Tagen stetig zurückgegangen.

Meisten Neuinfektionen im Kreis Alzey-Worms und Kreis Germersheim

Der Rhein-Pfalz-Kreis meldet am Donnerstag insgesamt 310 Coronavirus-Infektionen. 454 Corona-Fälle gibt es in Ludwigshafen, 62 in Frankenthal und 135 in Speyer. Einen Überblick der aktuellen Fallzahlen in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis gibt es hier. Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Donnerstag mit jeweils 22 Fällen auf 100 000 Einwohner im Kreis Alzey-Worms und im Kreis Germersheim gezählt. Danach folgen der Landkreis Bad Kreuznach und die Stadt Speyer mit jeweils 20 Fällen.

Für Weihnachtsmärkte und Karnevalsfeste, die wegen der Pandemie gefährdet sein könnten, sollen mit den Kommunen in den kommenden zwei Wochen Hygiene-Konzepte erarbeitet werden, hieß es weiter. Dreyer hofft bei diesen Themen zudem auf bundesweit einheitliche Beschlüsse beim nächsten Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten. Ein Überblick:

Ministerpräsidentenrunde: Beim Gespräch der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin müsse über einheitliche Bußgelder bei Verstößen gegen die Masken-Pflicht, über Großveranstaltungen, Familienfeiern und Sportveranstaltungen gesprochen werden, sagte Dreyer. Für diese Themen brauche es einheitliche Regelungen. Es soll nach ihren Worten auch um Teststrategien gehen, und es müssten Schlüsse aus den Sommerreisen gezogen werden. "Eine Reisewelle haben wir hinter uns. Wir haben aber die Herbstferien vor der Brust." Dreyer kritisierte Reisende, die bewusst in Risikogebieten Urlaub machten und damit keine Verantwortung für die Gesellschaft übernähmen.

Bußgeld: Die Bundesländer wollen einheitliche Bußgelder für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen prüfen. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Rheinland-Pfalz gehöre zu den Ländern mit niedrigen Bußgeldern, sagte Dreyer. Wenn sich die Länder nicht einigen könnten, sollen 50 statt bisher 10 Euro Bußgeld fällig werden, wenn ein Mund-Nasen-Schutz nicht oder nicht richtig getragen werde. "Bei Menschen, die sich rücksichtslos verhalten und andere gefährden, sind wir klar und konsequent", betonte Dreyer. "Wer gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes verstößt, dem droht ein Bußgeld. Und dieses Bußgeld werden wir erhöhen."

Kontrollen: Der stellvertretende Vorsitzende des Landkreistags, Landrat Fritz Brechtel (CDU), sprach sich für eine "Woche der Kontrollen aus". Davon erhoffe er sich einen "Aufwacheffekt". Denn: "Die, die sich den Masken verweigern, gefährden ihre Mitmenschen." Die Polizei könne die Kontrollen der Ordnungsämter in dieser Kontrollwoche unterstützen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) laut Mitteilung. "Wer sich nicht an die Schutzmaßnahmen hält, gefährdet andere und wird deswegen bestraft."

Karneval: "Es wird Karneval, wie wir ihn kennen, dieses und nächstes Jahr nicht geben", sagte Dreyer. In den nächsten 14 Tagen solle darüber beraten werden, wie das Brauchtum unter Hygienebedingungen trotzdem stattfinden könne. Dies gelte etwa auch für Weihnachtsmärkte. Es sei auch eine große Belastung für Schausteller, die in der Pandemie bisher keine Möglichkeit hätten.

Schulbusse: Das Land werde bis zu 250 zusätzliche Schulbusse mit bis zu 90 Prozent mitfinanzieren, um die Infektionsgefahr in vollen Bussen zu verringern, kündigte Dreyer an. Ein Bus kann nach den Worten Brechtels bis zu 100 000 Euro im Jahr kosten. Dies sei auch gut für die Reisebusunternehmer, von denen viele derzeit kaum Aufträge hätten. Derzeit könnten bis zu 50 Prozent der Stehplätze in den Bussen genutzt werden, wenn das eine Kommune nicht verantworten könne, solle sie sich melden, sagte Brechtel.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Baldauf, kritisierte: "Angesichts steigender Infektionszahlen, überfüllter Schulbusse und der aus der Corona-Pandemie resultierenden hohen finanziellen Belastungen auch der Landkreise ist es nicht akzeptabel, dass die Landesregierung dringend notwendige zusätzliche Busse nicht zu 100 Prozent finanzieren will." Noch viel weniger tragbar sei ihre strikte Verweigerung bei der überfälligen Senkung der Stehplatzquote.

Das Wirtschaftsministerium kündigte die Einrichtung einer zentralen Bus-Börse an, mit der freie Kapazitäten für die Schülerbeförderung vermittelt werden. "Was fahren kann, soll fahren", sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). "Wir unterstützen die Kreise und Kommunen dabei, zusätzliche Fahrzeuge oder auch zusätzliche Fahrten zu bestellen." Das Geld stamme aus dem Nachtragshaushalt. Dem Ministerium sind nach eigenen Angaben 15 Fälle bekannt, in denen über zu geringen Platz in den Bussen geklagt wird.

Reiserückkehrer: Landrat Brechtel appellierte an die Bürger, sich nach jeder Auslandsreise - auch in Nicht-Risikogebiete - freiwillig testen zu lassen. Die Menschen sollten dann solange zu Hause bleiben, bis sie das Ergebnis vorliegen hätten.

Gesundheitswesen: Für den öffentlichen Gesundheitsdienst solle es erneut einen Personalpool von Freiwilligen geben - 100 Menschen für drei Monate, kündigte Dreyer an. Jeweils die Hälfte der Freiwilligen solle aus den Kommunen und dem Land kommen.

Krankenhäuser und Corona-Ambulanzen: Die Krankenhäuser seien sehr gut aufgestellt und könnten sehr schnell wieder hochfahren, wenn mehr Intensivbetten gebraucht würden, sagte Dreyer. Brechtel forderte die Kassenärztliche Vereinigung auf, ihre Möglichkeiten für Corona-Ambulanzen und Testungen optimal auszuschöpfen. Nicht alle niedergelassen Ärzte könnten testen.

Corona-Bekämpfungsverordnung: Dreyer sagte, die Ansteckungszahlen müsse die Regierung sehr ernst nehmen, "sie müssen uns besorgen". Die für Anfang September geplante elfte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes mit neuen Lockerungen werde es vorerst nicht geben. Die zehnte Verordnung, die derzeit gelte, werde mindestens bis 15. September gelten. Dann werde wieder auf die Situation geschaut.