Richard Bram berät Fotografen im Kunstverein Mannheim

Mannheim.Die Street-Art-Fotografien des in London lebenden Künstlers Richard Bram werden aktuell im Kunstverein Mannheim präsentiert. Für Foto-Enthusiasten steht Richard Bram am Samstag, den 29. August, von 9 bis 13 Uhr für eine „Portfolio Review“ zur Verfügung. Dabei erörtert er die eingereichte Fotoauswahl mit dem Teilnehmer. Vorab muss eine jpg- oder PDF-Fotodatei mit sechs Motiven an info@mannheimer-kunstverein.de eingesandt werden.

Bewerben sich mehr als sechs Interessierte, wird das Los entscheiden. Die Gebühr für Nichtmitglieder des Kunstvereins beträgt 70 Euro, für Mitglieder ist das Angebot kostenfrei. Vor Ort wird bei der Übersetzung vom Englischen ins Deutsche geholfen. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Das Bewerbungsformular kann online abgerufen werden.