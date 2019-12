Richter legt Mannheimer AfD-Stadtrat Huchthausen Vergleich mit Arbeitgeber nahe

AfD-Stadtrat Rainer Huchthausen ist seinen Job los. © AfD-KV Mannheim

Mannheim.Der Mannheimer AfD-Stadtrat Rainer Huchthausen wehrt sich vor dem Arbeitsgericht gegen die fristlose Kündigung, die das Pharmaunternehmen Roche Diagnostics im Oktober gegen ihn ausgesprochen hat. Ein Gütetermin blieb am Donnerstag ohne Ergebnis. Der Vorsitzende Richter Daniel Obst legte dem Brandschutzmann indes nahe, sich mit dem Unternehmen vor dem nächsten Gerichtstermin auf eine Abfindung zu einigen. Denn möglicherweise sei seine Klage gar nicht zulässig. Laut Roche wurde die Kündigung am 15. Oktober per Boten zugestellt, demnach wäre die Frist verstrichen. Der AfD-Mann erkläre dagegen, er habe das Schreiben erst am 21. Oktober erhalten, und zu jener Zeit sei sein Briefkasten täglich von seiner Freundin kontrolliert worden. Hier müsse das Gericht dann entscheiden, welche Zeugenaussage glaubwürdiger erscheine, sagte Obst. Falle dies zu Lasten Huchthausens aus, „dann unterhalten wir uns über gar nichts mehr“. Und selbst, wenn die Klage zulässig sei, bedeute dies ein sehr aufwendiges, kostenintensives Verfahren mit ungewissem Ausgang.

In der rechtskonservativen Wochenzeitung „Junge Freiheit“ hatte der Lokalpolitiker seinem bisherigen Arbeitgeber vorgeworfen, ihn wegen seines politischen Engagements entlassen zu haben. Nach Informationen des „Mannheimer Morgen“, mit dem Huchthausen auch am Donnerstag nicht sprechen wollte, waren der Grund für die fristlose Kündigung jedoch häufige Fehlzeiten. Offiziell für Roche krankgeschrieben, soll der Feuerwehrmann wiederholt für die AfD im Wahlkampf aktiv gewesen sein.