RNV bittet Kunden auf Freizeitfahrten zu verzichten

Mannheim.Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation, die die Corona-Krise darstellt, bittet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv ) ihre Fahrgäste dringend, den öffentlichen Nahverkehr nicht für Freizeitfahrten oder Tagesausflüge zu nutzen. Das hat das Unternehmen am Montag bekannt gegeben.

In der Pressemitteilung fordert die RNV die Fahrgäste auf, nur dringend notwendige Fahrten, zum Beispiel zur Arbeit, zum Einkaufen oder für Arztbesuche, anzutreten. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, sei es wichtig, dass die aktuell geltenden Abstandsregelungen auch in den Bussen und Bahnen eingehalten werden können, so das Unternehmen.