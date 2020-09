RNV erneuert App „Start.Info“

Rhein-Neckar.„Wann fährt die Stadtbahnlinie 6? Liegt gerade eine Störung für meine Buslinie vor?“ Mit der Start.Info-App der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) haben Fahrgäste alle Infos über den öffentlichen Nahverkehr in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg in einer Hand. Die seit dem Jahr 2010 existierende App hält Abfahrtszeiten und Verkehrsinfos für alle rnv-Linien und -Haltestellen auf dem Smartphone bereit. Nun wurde sie technisch und optisch überarbeitet. Sie steht in den Apple- und Android-Stores zum Download bereit. Rund 100 000 Kunden nutzen sie nach Angaben der rnv bereits.