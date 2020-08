rnv zählt Schwerbehinderte

Mannheim/Heidelberg.Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) zählt von Montag, 10. August, bis Sonntag, 30. August, die Schwerbehinderten in ihren Bussen und Bahnen in Mannheim und Heidelberg. In diesem Zeitraum werden schwerbehinderte Personen sowie ihre Begleiter von Mitarbeitern der Firma Fahrwerk erfasst. Diese tragen Kleidung der rnv und weisen sich entsprechend aus. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Die Angaben werden benötigt, um die Höhe der Ausgleichszahlungen der Bundesländer für die unentgeltliche Beförderung von schwerbehinderten Menschen nach dem Sozialgesetzbuch zu bemessen.