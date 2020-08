Ludwigshafen.Ein Rollerfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Ludwigshafen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 32-Jährige gegen 5:30 Uhr in der Bürgermeister-Trupp-Straße unterwegs und wollte abbiegen. Dabei wurde der Mann von einer 19-jährigen Autofahrerin übersehen. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 11 000 Euro.