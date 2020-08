Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Mannheim.Ein 20-jähriger Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen im Stadtteil Herzogenried vor einer Polizeistreife geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Roller einer Streifenwagenbesatzung auf, als er über die Waldhofstraße in die Heinrich-Zille-Straße fuhr. Der Fahrer und sein Sozius trugen keinen Helm. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhalte-Signale der Polizei, gab Gas und flüchtete über Gehwege, Radwege und Grünflächen. Die Beamten mussten die Verfolgung zunächst aufgrund von Sperrpfosten aufgeben, entdeckten den Roller sowie seinen 20-jährigen Fahrer wenig später in der Käthe-Kollwitz-Straße. Ermittlungen wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen dauern an.