Rollstuhlfahrer von Auto gestoppt und bestohlen

Zwingenberg.Einem Rollstuhlfahrer ist in Zwingenberg eine Goldkette gestohlen worden. Zuvor wurde der 50-jährige Geschädigte nach Polizeiangaben auf seinem Weg in Richtung Friedrichstraße von einem silberfarbenen Kombi der Marke BMW gegen 14.30 Uhr auf Höhe einer Bäckerei in der Heinrichstraße blockiert. Die Beifahrerin stieg aus und versuchte zunächst die Tasche zu entreißen. Als dies misslang, griff sie zur Goldkette. Die Frau und der Fahrer des Autos flüchteten daraufhin auf der Darmstädter Straße in Richtung Bensheim-Auerbach.

Die Diebin wurde zwischen 40 und 50 Jahre geschätzt und soll nach Aussage des Beraubten ein osteuropäisches Aussehen haben. Sie hatte ein rundliches Gesicht und dunkle kurze Haare. Zur Tatzeit trug sie einen weißen Pullover. Das Auto wurde von einem etwa gleichaltrigen Mann gefahren, der eine kurze Hose trug und korpulent war.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06251/84680 bei der Polizei