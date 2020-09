Romeo Schüssler neuer Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Mannheim

Mannheim.Der Jurist Romeo Schüssler wechselt als neuer Leitender Oberstaatsanwalt von der Staatsanwaltschaft Heidelberg zur Staatsanwaltschaft Mannheim. Dort tritt er die Nachfolge von Alexander Schwarz an, der Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde. Das haben das Stuttgarter Justizministerium und die Staatsanwaltschaft Mannheim mitgeteilt. Demnach hat der neue Behördenleiter am Freitag im Ministerium von Minister Guido Wolf (CDU) und Generalstaatsanwalt Peter Häberle seine Ernennungsurkunde erhalten.