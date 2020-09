Ruchheimer Straße gesperrt - Umleitung der Buslinie 72

Ludwigshafen.Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird die Ruchheimer Straße in Ludwigshafen vom heutigen Montag, 7. September, bis Donnerstag, 24. September, für den Verkehr gesperrt. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitteilte, ist davon auch die Buslinie 72 betroffen. Die Busse der Linie 72 werden in diesem Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Hans-Warsch-Platz und Am Hüttengraben über die Adolf-Diesterweg-Straße, Dürkheimer Straße und Oderstraße umgeleitet. Dabei bedienen die Busse die Ersatzhaltestellen Erich-Kästner-Straße und Oderstraße.