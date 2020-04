Rund 150 Anhänger der Heidelberger Anwältin demonstrieren vor Polizeiwache

Heidelberg.Dicht an dicht stehen die Demonstranten, nur wenige tragen Mundschutz. Auf dem T-Shirt einer Teilnehmerin ist zu lesen: "Präsenz zeigen für unveräußerliche Grundrechte". Rund 150 Personen sind am frühen Mittwochnachmittag nach Angaben der Beamten vor der Heidelberger Polizeidirektion erschienen, mit einem Ziel: Sie wollen die Heidelberger Rechtsanwältin unterstützen, die mit ihrem Aufruf zur "Coronia"-Demo Ostersamstag Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Staatsschutz ausgelöst hat. Hintergrund der Aktion ist ein Anhörungstermin der Juristin bei der Polizei. Bei ihrer Ankunft begrüßt die Anwältin ihre Anhänger. Nach der Anhörung tritt sie noch einmal vor die Menge, um ein Statement vorzulesen. Darin erklärt sie, sie habe sich bei der Polizei entschuldigt. Die Verletzung an Kopf und Knie stammten von einem Fahrradsturz.

Folgen noch unklar

Wie ein Mitarbeiter unserer Redaktion berichtet, forderte die Polizei die Menge mehrmals auf, den Platz zu verlassen. Auch Bereitschaftspolizisten hatten sich versammelt. Nach Angaben der Polizei Mannheim ist noch unklar, welche Folgen den Demonstranten drohen, die sich trotz der geltenden Landesverordnung und der Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum versammelt hatten. Nach dem Statement der Anwältin löste sich die Menge zügig auf.

Die Anwältin war am Dienstag mit ihrer Klage gegen die Corona-Verordnungen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gescheitert. Die Juristin soll Sonntagabend in eine psychiatrische Klinik begleitet worden sein. Das stehe laut Polizei aber in keinem Zusammenhang mit Ermittlungen, die gegen sie geführt werden. Das Dezernat Staatsschutz der Kripo und die Staatsanwaltschaft Heidelberg gehen dem Verdacht nach, dass die Anwältin öffentlich zu einer Straftat aufgerufen hat, da sie eine Demo gegen Corona-Verordnungen organisieren wollte. Zu den Regelungen auf Basis des Infektionsschutzgesetzes gehört das Versammlungsverbot.

Ein Polizeisprecher hatte am Dienstag bestätigt, dass die Anwältin am Sonntagabend gegen ihren Willen in die psychiatrische Universitätsklinik gebracht worden sei. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass die Frau an der Ecke Thibautstraße/Bergheimer Straße stehe und angebe, verfolgt zu werden. Sie habe den Eindruck gemacht, ärztliche Hilfe zu benötigen. Als sie die Frau festhielten, um sie in die Klinik zu bringen, habe sie die Beamten getreten. Deshalb werde nun wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Gegen Corona-Regeln geklagt

Die Fachanwältin für Medizinrecht ist bundesweit bekannt geworden, weil sie die Corona-Verordnungen der 16 Bundesländer als „eklatant verfassungswidrig“ bezeichnet und dagegen geklagt hatte. Ihr Argument, dass „fast alle Grund- und Freiheitsrechte“ von 83 Millionen Menschen in Deutschland „beschränkt“ würden, teilte das Bundesverfassungsgericht indes nicht: Es wies am Karfreitag einen Antrag ab und bestätigte das Verbot der für Ostersamstag geplanten Demo „Coronia 2020. Nie wieder mit uns“.

Noch keinen Entscheidungstermin gibt es für einen am 8. April eingereichten Antrag beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim unter anderem gegen die baden-württembergische „Corona-Verordnung Heimbewohner“. Laut einem Sprecher laufen bis 24. April Widerspruchsfristen. Danach werde „zeitnah entschieden“.

Hinweis: Am Nachmittag war die Polizei noch von rund 200 Menschen ausgegangen, in der Pressemeldung am Abend vermeldet sie rund 150 Teilnehmer bei der Solidaritätsbekundung.