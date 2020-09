Rund ein Dutzend in Schlägerei verwickelt - Zeugen gesucht

Schifferstadt.In der Hauptstraße in Schifferstadt waren in der Nacht auf Sonntag rund ein Dutzend Personen in eine Schlägerei verwickelt. Die Polizei teilte mit, dass gegen 2.45 Uhr mehrere Notrufe eingegangen waren. Vor Ort stießen die Beamten auf zwei leicht verletzte Personen. Sie sagten aus, dass eine etwa zehnköpfige Gruppe sie nach einem Streit angegriffen hatte. Um den genauen Tathergang aufklären zu können, bittet die Polizei unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp um Zeugenhinweise.