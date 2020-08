Sachschäden im Hauptbahnhof - Täter ermittelt

Ludwigshafen.Die Person, die am 3. August im und vor dem Ludwigshafener Hauptbahnhof randaliert und hohen Sachschaden angerichtet hat, konnte ermittelt werden. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Täter durch einen Polizisten aus Mannheim wiedererkannt. Nach diesem Täterhinweis konnte ein 67-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz anhand der Videoauswertung identifiziert werden. Der Mann hatte am Montag im Hauptbahnhof den Glasschaukasten einer Modelleisenbahn zerstört und den Inhalt auf dem Boden verteilt und zudem einen Passbildautomaten, einen Spielautomaten sowie Glastüren beschädigt und vor dem Gebäude Schäden an Blumenkübeln sowie geparkten Fahrzeugen angerichtet.