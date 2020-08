Salpetersäure tritt auf Tankschiff aus

Ludwigshafen.Auf dem Ludwigshafener Stromhafen ist am Donnerstag gegen 17 Uhr während einer Probenentnahme auf einem Tankschiff Salpetersäure ausgetreten. Wie die Wasserschutzpolizei Ludwigshafen am Freitag mitteilte, wurden vier Personen mit dem Gefahrgut kontaminiert. Sie wurden jedoch nach ärztlicher Begutachtung ohne Befund entlassen. Die Werksfeuerwehr konnte die Salpetersäure mit Bindemittel eindämmen, sodass es zu keiner Gewässerverunreinigung kam. Ein defekter Dichtungsring an einer Rohrleitung ist nach derzeitigen Erkenntnissen die Ursache für den Gefahrgutaustritt.