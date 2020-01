SAP und gekündigter Betriebsrat einigen sich

Walldorf.SAP hält im Falle eines gekündigten Betriebsrats nicht an der Kündigung fest. Das hat ein Güterichter-Verfahren am Mannheimer Arbeitsgericht ergeben. "Die streitigen Punkte konnten ausgeräumt werden", teilte ein SAP-Sprecher am Donnerstagnachmittag mit. Weitere Angaben machte er zunächst nicht.

SAP hatte dem Betriebsratsmitglied Anfang August fristlos und außerordentlich gekündigt. Grund sind innerbetriebliche Rundschreiben, in denen er verschiedene Mitarbeiter diffamiert und Unwahrheiten verbreitet haben soll. Damit sei der Betriebsfrieden gestört worden. Der Arbeitnehmervertreter ging darauf gerichtlich gegen seine Kündigung vor.