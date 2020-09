Schafe und Lämmer von Weide verschwunden

Odenwald.Von einer Weide in Breuberg-Sandbach im Odenwald sind zwischen Sonntagmittag (30.8.) und Montagvormittag (31.8.) etwa elf Schafe und deren Lämmer verschwunden. Der Schäfer geht davon aus, dass die Tiere von der Weide in der Verlängerung der Heubacher Straße gestohlen worden sind. Am Weidezaun sind keine Hinweise zu erkennen, dass die Schafe aus dem Gehege ausgebüxt sein könnten. Um den Sachverhalt klären zu können, sucht die Polizei Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben. Telefonisch sind die Beamten der Polizeistation Höchst unter der Rufnummer 06163 / 9410 zu erreichen.