Schaufel eines Kleinbaggers streift vorbeifahrenden Linienbus - zwei Verletzte

Obrigheim.Mit der Schaufel hat der Fahrer eines Kleinbaggers in Obrigheim (Kreis Bad Dürkheim) versehentlich einen vorbeifahrenden Linienbus getroffen. Durch zwei gesprungene Seitenscheiben erlitt eine 68-jährige Frau Schnittverletzungen in dem Bus, wie die Polizeidirektion Neustadt an der Weinstraße am Montag mitteilte. Eine weitere Frau in dem Bus wurde durch die Vollbremsung des Fahrzeugs leicht verletzt - die 31-Jährige stürzte bei dem abrupten Stopp. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 44-jährige Baggerfahrer bei Arbeiten im Ortsteil Colgenstein die Schaufel in einem Moment der Unaufmerksamkeit Richtung Fahrbahn geschwenkt.