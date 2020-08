Edenkoben.Auf einem Spielplatz zwischen dem Ludwigsplatz und dem Wohnmobilparkpatz in Edenkoben hat eine Vogelnestschaukel gebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fing die Schaukel in der Nacht zum Montag gegen 3.30 Uhr Feuer. Der Brand wurde daraufhin durch die Feuerwehr gelöscht. Eine Strafanzeige wurde eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall oder die Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06323/95 51 13 zu melden.