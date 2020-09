Schlägerei in Grünanlage

Neustadt.Eine handfeste Auseinandersetzung haben sich am Samstagnachmittag mehrere Personen in einer Grünanlage in Neustadt an der Weinstraße geliefert. Nach Angaben der Polizei wurde ein 28-jähriger Mann aus einer Gruppe heraus von einem 26-jährigen Mann vermeintlich grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Beim Versuch zu fliehen, stürzte er. Hiernach wurde er erneut mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch die Schläge und den Sturz erlitt der Geschädigte eine Platzwunde am Kopf, sowie Schürfwunden am Knie. Sowohl der Beschuldigte als auch der Geschädigte waren nicht unerheblich alkoholisiert.