Schlange im Garten führt zu Polizeieinsatz

Wörth.Eine Schlange hat in Wörth am Rhein am Montag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das teilten die Beamten mit. Eine 39 Jahre alte Anwohnerin habe gemeldet, das Tier sei in ihrem Garten, habe eben eine Kröte verspeist und ruhe sich nun auf der Terrasse aus. Die Polizei konnte die etwa 1,50 Meter lange Schlange als eine für Menschen harmlose Ringelnatter identifizieren. Das Tier wurde mit einem Pool-Kescher eingefangen und auf einem nahen Wiesenstück in die Freiheit entlassen.