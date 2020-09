Schlesierstraße gesperrt - Buslinien werden umgeleitet

Ludwigshafen.Aufgrund von Kanal- und Asphaltarbeiten wird die Schlesierstraße in Ludwigshafen von Montag, 14. September, bis Freitag, 23. Oktober, für den Verkehr gesperrt. Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitteilte, sind von der Sperrung auch die Buslinien 75 und 79E sowie die Nachtbuslinie 95 betroffen. Die Busse der Linie 75 werden in diesem Zeitraum in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Marienkrankenhaus und Am Sandloch über die Maudacher Straße und Von-Kieffer-Straße umgeleitet.

Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Busse der Linien 79E und 95 werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Marienkrankenhaus und Maudach Ortseingang über die Von-Kieffer-Straße und Meckenheimer Straße umgeleitet. Alle drei Linien bedienen auf ihrem Umleitungsweg die Haltestellen Schlesierstraße (Haltestelle der Nachtbuslinie 95) und Von-Kieffer-Straße sowie die Ersatzhaltestelle Maudacher Bruch in Höhe der Ungsteiner Straße. Die Haltestellen Kärntner Straße und Pommernstraße können im oben genanntem Zeitraum nicht bedient werden.