Schmerz-Betroffene tauschen sich aus

Mannheim.Die Selbsthilfegruppe „Schmerz lass nach!“ trifft sich wieder – und zwar an diesem Donnerstag, 6. August, von 18.30 bis 20. 30 Uhr im Klinikum (Haus 3, Ebene 3 Raum 108). Der Abend ist für den allgemeinen Austausch gedacht, wie es in der Einladung heißt. Weitere Teilnehmer sind willkommen. Anmeldung für Neue bei Marianne Simon unter Telefon 06201/6 04 94 10 oder per Mail an info@schmerz-lass-nach-weinheim.de. „Chronische Schmerzen sind bei den Betroffenen meist recht zermürbend“, heißt es in der Mitteilung. „In der Selbsthilfegruppe treffen sich Schmerzgeplagte, die lernen, damit besser umzugehen, und die nach Wegen suchen, aus diesem Zustand rauszukommen oder ihn zu mildern.“ Weitere Informationen unter www.schmerz-lass-nach-weinheim.de.