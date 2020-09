Schüler der Integrierten Gesamtschule positiv auf Corona-Virus getestet

Grünstadt.Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde heute das positive Coronatest-Ergebnis eines Schülers der Integrierten Gesamtschule (IGS) Grünstadt gemeldet. Das teilte die Kreisverwaltung in einer Pressemeldung mit. Der Schüler befinde sich demnach bereits in häuslicher Quarantäne.

Ferner heißt es, die engen Kontaktpersonen seien ermittelt worden. Dies seien die übrigen Schülerinnen und Schüler der gleichen Jahrgangsstufe des infizierten Schülers, Lehrer und weitere Kontakte aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld. Sie stehen als enge Kontaktpersonen unter Quarantäne bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt. Am kommenden Montag bietet das Gesundheitsamt in Neustadt für diese einen Test an.

Für alle übrigen Schülerinnen und Schüler an der IGS Grünstadt läuft der Unterricht regulär weiter, da alle notwendigen Hygienevorkehrungen getroffen wurden. Bei Fragen können sich Schüler/innen oder Eltern an das Gesundheitsamt Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de