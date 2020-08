Schüler müssen außerhalb der Klassenzimmer Masken tragen

Hessen.In Hessen müssen Schüler und Lehrer mit Beginn des neuen Schuljahres an diesem Montag außerhalb der Klassenzimmer sogenannte Alltagsmasken tragen. Das Land macht den Schulen damit einheitliche Vorgaben wegen der Corona-Pandemie, wie Staatskanzlei und Kultusministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilten.

Bislang war vorgesehen, dass die Schulleitungen über das Tragen von Masken zur Abdeckung von Mund und Nase entscheiden sollten. Mit der Änderung reagiere man nun auf die zuletzt wieder etwas angestiegenen Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums. Zudem habe es Rückmeldungen von Schulleitern mit dem Wunsch nach einer einheitlichen Regelung gegeben.