Ludwigshafen.Für die einen ist der Onlinehandel Schuld - für andere die Situation in Ludwigshafen: Die Nachricht, dass weitere vier Geschäfte in der Ludwigshafener Rhein-Galerie schließen, sorgt auch auf der Facebook-Seite des „Mannheimer Morgen“ für viel Resonanz. Bis Mittwochmittag wurde der entsprechende Post knapp 60 Mal kommentiert und 35 Mal geteilt.

Für Matthias Volk ist die Ursache klar: „Diese Entwicklung ist durch die Bestellerei in Onlineshops verursacht. Das ist eigentlich schade! Einkaufen in der Stadt ist viel schöner, als im Internet zu shoppen.“ Alexander Knapp hält dagegen: „Nicht nur. Hier hat ein Teil der Branche diesen zusätzlichen Vertriebsweg schlicht verschlafen oder aus Gewinnmaximierungs-Gründen ignoriert. Und da geht es noch nicht mal um Onlineshops direkt.“ Er findet: „Die Kombination beider Medien ist durchaus möglich, in einem Gesamtkonzept und mit den Argumenten einer Entlastung der Infrastruktur, Schonung der Umwelt und Stärkung des lokalen Handels.“ Deshalb appelliert er an Händler wie auch an Kunden: „Da ist ein Um- und Weiterdenken auf beiden Seiten notwendig.“

Auch Kerstin Schäfer kontert die Aussage von Mathias Volk: „Wenn man in den Geschäften denn das bekäme, was man haben möchte... ich schau, z.B. bei Büchern, immer erst im Laden, ob es da ist. Nur: Wenn die dann sagen 'Müssen wir bestellen', kann ich es auch selbst online bestellen und mir nach Hause liefern lassen. Spart mir den erneuten Weg in die Stadt und die Parkplatzsuche.“ Nicht zuletzt sei es auch „durch die Hochstraßensituation gerade für uns Menschen mit Mobilitätseinschränkung nicht einfacher geworden, den ÖPNV zu benutzen“, um in die Stadt zu kommen.

Eine ganz andere Theorie hat Uwe Seifert. Wohl nicht ganz ernst gemeint schreibt er: „Schuld ist wohl der Ludwigshafen-Virus – noch ziemlich unerforscht aber schon mehrfach aufgetreten Innenstadt, Rathauscenter, Walzmühle, Berliner Platz mit Tortenschachtel, Rheingalerie. Und jetzt auch noch die Hochstraßen-Probleme. Ludwigshafen ist schlichtweg ganz unten angekommen, man schaue sich nur mal den Hauptbahnhof und die wirklich unterirdische Straßenbahnhaltestelle an.“ Deshalb kommt er zu dem Fazit, es werde „lange, lange dauern bis die Stadt wieder schön wird und geachtet wird.“

Vermutlich enttäuscht von ihrem letzten Einkauf dort ist auch Fabienne Radmacher. Sie schreibt: „Na toll, da hätte ich mich wohl vorher mal informieren sollen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich da dieses Jahr nicht mehr hin muss.“