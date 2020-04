Schwerer Motorradunfall auf A659 - ein Schwerverletzter

Wegen eines schwereren Motorradunfalls hat die Polizei die A 659 zwischen Viernheim und Mannheim am frühen Sonntagnachmittag bis in den Abend voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte gegen 13.20 ein Motorradfahrer mit einem Autofahrer. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Auf Anfrage bei der Polizei hieß es, dass der Biker operiert wurde und vorerst stationär im Krankenhaus verbleiben soll.

Gegen 19 Uhr wurde die Autobahn nach den Arbeiten am Ereignisort wieder für den Verkehr freigegeben. Der Unfallhergang war nach Angaben des Polizeisprechers am Abend noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim, Telefon 0621/47093-0, in Verbindung zu setzen.