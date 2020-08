Schwerer Unfall auf A 67 - Fahrstreifen wieder frei

Lorsch.Auf der A 67 bei Lorsch sind am Sonntagabend drei Fahrzeuge kollidiert und mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage bekannt gab, handelte es sich um einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw, einer der Wagen kam dabei durch den Aufprall in ein Waldgebiet ab. Zunächst musste die Autobahn zur Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen schwer und acht leicht verletzt. Eine Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seit 19:30 Uhr ist der linke Fahrstreifen wieder frei, teilte die Autobahnpolizei mit.