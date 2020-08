Schwerer Unfall auf L 530 - Verursacher flüchtet

Helmstadt-Bargen.Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der L 530 wurde ein 22-jähriger Mann leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann mit seinem Subaru von Helmstadt kommend in Richtung Epfenbach unterwegs, als er im Kurvenbereich von einem entgegenkommenden Fahrzeug geschnitten wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 22-Jährige aus und überschlug sich daraufhin mehrfach. Der Subaru blieb schwer beschädigt in einer Wiese liegen, während der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzte. Über das Fahrzeug liegen keine Informationen vor. Der 22-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Den Schaden am Subaru gibt die Polizei mit rund 5000 Euro an. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07261/690-0 zu melden.