Schwerer Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf A5: Beide Fahrtrichtungen vollgesperrt - Löwenjunges aus Fahrzeug befreit

Walldorf/Kronau.Die A5 ist aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls am frühen Dienstagmorgen zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, sind bei dem Unfall insgesamt vier Personen eingeklemmt worden. Drei sind mit einem Rettungswagen, einer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Über die Schwere der Verletzungen konnte zunächst keine Angabe gemacht werden.

Während der Bergungsarbeiten fiel den Einsatzkräften eine Holzbox im verunfallten Anhänger auf. In dieser befand sich ein unverletztes Löwenjunges. Die Tierrettung ist in Kenntnis gesetzt worden und vor Ort. Ob es sich um einen legalen Transport gehandelt hat und ob noch weitere Tiere transportiert worden sind, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Die Unfallstelle befand sich im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Karlsruhe. Aufgrund des massiven Rückstaus im Baustellenbereich mussten beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, damit das Großaufgebot der Rettungs- und Einsatzkräfte an die Unfallstelle gelangen konnte.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei erkannte ein Fahrer eines Sprinters den stockenden Verkehr im Baustellenbereich zu spät. Er fuhr kurz nach 5 Uhr auf einen vor ihm fahrenden Lkw auf. Der Sprinter geriet ins Schleudern und stieß mit einem neben ihm fahrenden Kleinbus mit Anhänger zusammen.

Die Bergungs- und Reinigungsabreiten dauern an. Die Fahrstreifen werden nach und nach freigegeben. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Höhe des Sachschaden ist derzeit nicht bekannt.