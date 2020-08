Schwerpunktkontrollen in Sisha-Bars - mehrere Verstöße festgestellt

Mannheim.Bei Schwerpunktkontrollen in Sisha-Bars in der Mannheimer Innenstadt sind am Montag mehrere Verstöße festgestellt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren neun Beamtinnen und Beamnten zwischen 16 und 22 Uhr in den Bars und legten ihr Hauptaugenmerk dabei auf Geldspielautomaten. Dabei stellten sie einen Fall von illegalem Glückspiel fest sowie einen Verdacht auf Schwarzarbeit. Zudem konnten mehrere Verstöße gegen jugendschutzrechtliche Vorschriften, gegen das Tabakgesetz sowie fehlende Feuerlöscher festgestellt werden. Auch verstießen Bars gegen Corona-Vorschriften, indem sie Gästelisten nicht ausfüllen ließen oder die Räumlichkeiten nur unzureichend gelüftet waren. Des weiteren konnten 60 Kilogramm unversteuerter Tabal sichergestellt werden.