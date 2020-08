Schwerverletzte Radfahrerin bei Zusammenstoß

Dossenheim.Bei einem Unfall am Montagmorgen in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Fahrradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 30-jähriger Mann gegen 7.25 Uhr auf dem Weideweg in Richtung Feld und bog anschließend in den dortigen Radweg ab, aus Unachtsamkeit kollidierte er dabei mit einer 41-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau verletzte sich dabei schwer, der Mann nur leicht. Beide wurden mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.