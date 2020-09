Sechs Festnahmen bei Kontrollen in der Innenstadt

Darmstadt.Am Mittwoch (9.9.) haben Kripo- und Zivilbeamte der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg zusammen mit der Hessischen

Bereitschaftspolizei und mit Unterstützung eines Diensthundes umfangreiche Kontrollen in der Darmstädter Innenstadt durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war die Bekämpfung der Straßenkriminalität und insbesondere die des Drogenhandels. Ein besonderes Augenmerk hatten die Beamten dabei auf den Luisenplatz. Dort erfolgte gegen 12 Uhr die umfassende Kontrolle einer 15-köpfigen Gruppe. In diesem Zusammenhang nahmen die Ordnungshüter sechs Personen fest. Die vorläufigen Festnahmen mündeten in sechs Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, die mit dazugehörigen erkennungsdienstlichen Behandlungen auf der Polizeiwache einhergingen. Bei fünf der Festgenommenen hatten die Beamten Kleinstmengen harter Drogen sichergestellt. Bei einem

37-jährigen Darmstädter stießen die Ordnungshüter auf 11 Plomben Heroin, die den Verdacht des Drogenhandels nährten. Gegen eine 50 Jahre alte Frau aus Darmstadt wurde zudem eine Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei erstattet. Bei ihrer Überprüfung stellte sich heraus, dass sie ein gestohlenes Fahrrad mit sich führte. Die sechs Festgenommenen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, die auch einen ausgesprochenen Platzverweis beinhalteten, wieder auf freien Fuß gesetzt.