Sechs neue nachgewiesene Corona-Fälle

Kreis Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es sechs neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle: vier in Birkenau, zwei in Lampertheim. Insgesamt sind damit 450 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Derzeit befinden sich drei Patienten mit einer bestätigten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus oder einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße. Dies teilte die Pressestelle des Kreises am frühen Sonntagabend mit.