Sechs weitere Coronavirus-Infektionen in Mannheim

Mannheim.Das Gesundheitsamt Mannheim hat am Donnerstagabend fünf weitere Fälle von nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemeldet. Ein weiterer bestätigter Fall kam am Freitagmorgen hinzu. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 20, teilte die Stadt mit.



In zwei der Fälle handelt es sich um Familienangehörige, den 1967 geborenen Vater und 1999 geborenen Bruder, eines Teilnehmers der Skifreizeit in Südtirol, Trentino, aus der bereits weitere bestätigte Fälle bekannt sind, hieß es in einer Mitteilung. Beide befanden sich als enge Kontaktpersonen bereits in häuslicher Isolierung und wurden, nachdem sie leichte Krankheitsanzeichen zeigten, auf das Virus getestet. Der Test erbrachte bei beiden den labordiagnostischen Nachweis.



Auch in den anderen drei Fällen handelt es sich nach Angaben der Stadt um Rückkehrer aus Skigebieten: Eine 1962 geborene Frau, die zum Skifahren in Ischgl in Österreich war und grippeartige Symptome mit Husten entwickelte, einen 1985 geborenen Mann, der aus dem Skiurlaub in St. Anton, ebenfalls in Österreich, zurückkehrte und leichte Krankheitsanzeichen zeigte sowie eine 1968 geborene Frau, die zum Skifahren in Südtirol war und milde Krankheitsanzeichen hat. Alle drei wurden auf das Virus getestet, der Test erbrachte den labordiagnostischen Nachweis. Für alle drei wurde nun häusliche Isolation angeordnet.

Am frühen Freitagmorgen teilten Stadt und das Geschwister-Scholl-Gymnasium mit, dass sich eine Siebtklässlerin, die zu einem Zeitpunkt, in der das Elsass noch nicht als Risikogebiet galt, vermutlich dort mit dem Virus infiziert habe. Sie besuchte die Schule bis zum 11. März regulär, seitdem befindet sich die Betroffene in häuslicher Isolation.

Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit weitere Kontaktpersonen, nimmt Kontakt mit diesen auf und begleitet diese während der häuslichen Quarantäne.