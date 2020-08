Sechsjähriger Junge prallt gegen Straßenbahn - Zeugen gesucht

Heidelberg.Ein 6-jähriges Kind ist am Mittwochabend bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn im Heidelberger Stadtteil Bergheim leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Junge gegen 19 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Eppelheimer Straße in Richtung Czernyring und hielt an einer roten Ampel an, um die kreuzende Bahn passieren zu lassen. Dabei ragte jedoch das Vorderrad in die Gleise hinein und wurde von der vorbeifahrenden Bahn berührt, woraufhin das Rad umfiel. Der 6-Jährige prallte mit seinem Kopf gegen die Straßenbahn und wurde anschließend von seiner Mutter zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus gerbacht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese sollen sich unter der Rufnummer 0621/174-4111 melden.