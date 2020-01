SEK-Einsatz in Ludwigshafen: Geplanten Raubüberfall vereitelt

Ludwigshafen/Darmstadt.In einem großangelegten Einsatz haben Polizeibeamte am Montag, 20. Januar, eine Wohnung im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim durchsucht. Dabei wurden zwei Männer im Alter von 40 und 43 Jahren festgenommen. Dies meldete die Darmstädter Polizei am Dienstagmittag. Laut Ermittlungen hatten die beiden Männer einen Raubüberfall auf einen Geschäftsmann in Südhessen geplant.

Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung und der Autos der Beschuldigten, stellten die Beamten zwei scharfe

Schusswaffen sicher.

Der Festnahme waren intensive Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei vorausgegangen. Ein Hinweis an die Polizei gab den Tipp, dass ein Geschäftsmann aus dem Raum Südhessen ins Visier der mutmaßlichen Täter geraten sei. Diese hätten einen Raubüberfall geplant. Die Waffen der beiden Tatverdächtigen hätten den Anfangsverdacht erhärtet, so die Polizei. Durch die akribische und schnelle Ermittlungsarbeit hätten der Raubüberfall vereitelt und

beide Verdächtige festgenommen werden können.

Die beiden mutmaßlichen Täter werden noch am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt, der über den Erlass von zwei Untersuchungshaftbefehlen, wegen der Verabredung eines Verbrechen und der Straftat nach dem Waffengesetz, entscheiden wird. Parallel dazu dauern die Untersuchungen zu den Hintergründen der Tat an. bjz