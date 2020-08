Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Frankenthal.Einer 85-jährigen Frau ist am Mittwoch in Frankenthal der Geldbeutel entwendet worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau in einem Drogeriegeschäft in der Wormser Straße und verstaute ihre Einkäufe in ihrem Rollator. Dabei ließ sie für wenige Augenblicke ihre Geldbörse unbeaufsichtigt auf der Kassenablage liegen. Diesen Moment nutzte eine unbekannte Täterin und entwendete den Geldbeutel, in dem sich rund 140 Euro befanden. Die Frau wird wie folgt beschrieben: Etwa 60 Jahre alt, blond-weiße Haare, schwarzes Oberteil, dunkle Leggins mit Blumenmuster und rote Handtasche. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06233/313-3216 oder per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.