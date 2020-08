Seniorin Opfer von Trickdieb - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Eine 81-jährige Frau ist am Montagmittag in Ludwigshafen das Opfer eines Trickbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau gegen 12 Uhr in der Roonstraße von einem Unbekannten gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könnte. Der Mann nutzte die Ablenkung und entwendete die Geldbörse der 81-Jährigen aus ihrer Jackentasche. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, korpulent und kurze dunkle Haare. Er hatte einen Dreitagebart und einen stark gebräunten Teint. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.