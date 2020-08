Seniorin verliert Kontrolle über ihr Auto - hoher Schaden

Worms.Eine 75-jährige Frau hat am Mittwochnachmittag in Worms die Kontrolle über ihr Auto verloren und sich bei mehreren Kollisionen verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 15 Uhr vom WEP-Parkplatz in die Scheidstraße und beschleunigte plötzlich stark. Dabei verlor sie die Kontrolle übe ihr Auto fuhr gegegn zwei geparkte Pkw und gegen eine Hauswand. Die Frau kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15 000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Während der Unfallaufnahme war die Scheidstraße für eine Stunde gesperrt.