Sensationsfund: Wanderer entdeckt Versteinerung in Pfalz

Die Sensation: ein Dino-Fußabdruck. © Urweltmuseum GEOSKOP/Burg Lichtenberg

Rhein-Neckar.Ein Wanderer hat in Eschbach (Kreis Südliche Weinstraße) einen Sensationsfund gemacht. Der Mann fand die versteinerte Fußspur eines Pareiasauriers. Die Wangenechsen waren die größten und mit einer halben Tonne Gewicht schwersten Landwirbeltiere der Zeit des ausgehenden Erdaltertums vor etwa 255 Millionen Jahren.

Bislang hat es noch keinen Fund aus dieser Zeit in Deutschland gegeben, sagt Sebastian Voigt, Leiter des Urweltmuseums Geoskop in Burg Lichtenberg (Kreis Kusel). 14 Tage lang, bis zum Freitagabend suchten Grabungsexperten nach weiteren Spuren an der Stelle. Sie fanden Fuß-und Handabdrücke von vier weiteren Saurierarten sowie versteinerte Wurzeln aus diesem Zeitalter und die Versteinerung eines urzeitlichen Tausendfüßlers.

Laut Voigt sind die Pareiasaurier mit zahlreichen anderen Tierarten vor rund 252 Millionen Jahren ausgestorben. Die Funde erlauben auch viele Rückschlüsse auf die natürlichen Gegebenheiten der Region im Erdaltertum.