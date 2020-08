Sexuelle Belästigung auf dem Lindenhof - Zeugen gesucht

Mannheim.Zwei Frauen sind am Montagvormittag im Waldpark im Stadtteil Lindenhof von einem Fahrradfahrer sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, griff der Unbekannte einer 23-jährigen Joggerin im Vorbeifahren von hinten an das Gesäß, einer 26-jährigen zeigte er sich mit entblößtem Geschlechtsteil. Beide Taten sollen sich zwischen 10.30 und 11 Uhr ereignet haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der unbekannte, der Hochdeutsch gesprochen haben soll, wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß und 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte einen hellen Teint, kurze blonde Haare, einen hellen Bart und eine goldene Brille auf. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt. An den Oberarmen soll er tätowiert gewesen sein. Das Fahrrad beschreiben die Opfer als Rennrad oder City-Bike in dunkler Farbe. Zeugen und mögliche weitere Opfer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden.