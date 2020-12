Sichern Sie sich Ihre Chance auf die Silvester-Millionen

Mehr Lose, Chancen und Gewinne: So lassen sich die diesjährigen Neuigkeiten zur Lotterie Silvester-Millionen auf den Punkt bringen. Das beliebte Spiel steigt 2020 zum elften Mal exklusiv in Baden-Württemberg. Die Lose sind jetzt wieder erhältlich. Bei keiner anderen Lotterie der Staatlichen Toto-Lotto GmbH ist die Chance auf einen Millionengewinn vergleichbar hoch.

Der Mannheimer Morgen verlost zusammen mit Lotto Baden Württemberg unter den Teilnehmern am Gewinnspiel 50 Silvester-Millionen-Lose im Wert von jeweils zehn Euro.

Welche sieben Baden-Württemberger als Millionäre ins neue Jahr starten, gibt Lotto Baden-Württemberg am 31. Dezember bekannt. Alle Losnummern, auf die ein Gewinn entfallen ist, veröffentlicht die staatliche Lotteriegesellschaft am frühen Silvesterabend im Internet unter www.lotto-bw.de. Die Lose der Silvester-Millionen sind in den baden-württembergischen Lotto-Annahmestellen erhältlich. Die Lotterie kann auch im Internet unter lotto-bw.de und über die offizielle Lotto BW-App gespielt werden.

Jubel zum Jahreswechsel: 37 Baden-Württemberger wurden dank der Lotterie Silvester-Millionen schon zu Millionären. An Silvester kommen sieben neue Glückspilze hinzu, die sich über einen Gewinn von genau einer Million Euro freuen dürfen – übrigens komplett steuerfrei.

So funktioniert die Lotterie

Das Spielprinzip der Silvester-Millionen ist einfach: Aus dem Nummernbereich 0000001 bis 1750000 wird nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt. Diese Ziffernfolge wird auf die Spielquittung aufgedruckt und dem Tipper ausgehändigt. Jede Losnummer zum Preis von zehn Euro wird nur einmal vergeben. Sind alle Losnummern von 0000001 bis 1750000 im Rennen, ist die Lotterie ausverkauft. Die Wahrscheinlichkeit auf die Spitzengewinne von sieben Mal je 1 Million Euro liegt bei 1 zu 250.000. Damit sind die Silvester-Millionen die baden-württembergische Lotterie mit der besten Chance, Millionär zu werden. Neben den Spitzengewinnen gibt es weitere Gewinnränge von 100.000 Euro, 1.000 Euro und 10 Euro.

