Siebenjähriger Fußgänger angefahren - Radfahrer flüchtet

Bürstadt.Am Mittwoch (09.09.) gegen 12:20 Uhr wurde in der Oberschultheiß-Schremser-Straße in Bürstadt ein siebenjähriger Junge auf dem Bürgersteig von einem männlichen Fahrradfahrer angefahren. Der Unfall ereignete sich in Höhe des

Fußgängerüberweges gegenüber der Schillerschule. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge im Gesicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang und/oder dem bislang unbekannten

Fahrradfahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu melden.