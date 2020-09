Helmstadt-Bargen.Seit etwa 12.30 Uhr brennt ein Silo in der "Jägermühle" am Wollenbach in Helmstadt-Bargen im Ortsteil Flinsbach. Mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis sind nach ersten Angaben der Polizei derzeit noch am Löschen. In dem Silo sind nach ersten Erkenntnissen 50 Tonnen Mais gelagert. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt, ebenso auch das Schadensausmaß.